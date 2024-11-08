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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 184 منذ بدء العدوان على غزة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 184 منذ بدء العدوان على غزة
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء يوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 184 صحفيًا وصحفية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وقال الإعلام الحكومي في تصريح صحفي وصل المركز الفلسطيني للإعلام، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع بعد ارتقاء الصحفي خالد أبو زر والذي يعمل صحفياً في إذاعة صوت الشباب.

وأدان الإعلام الحكومي، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، محمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم، بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن 43,259 شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

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