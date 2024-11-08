الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: اصابات بقصف للاحتلال على بلدة مجدل بلهيص في البقاع الغربي

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :