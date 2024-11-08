الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام اللبناني: 3 شهداء واكثر من 30 مصابا بحصيلة غير نهائية لضحايا غارات الاحتلال على صور جنوبي لبنان

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :