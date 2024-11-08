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مقتل ضابط إسرائيلي متأثراً بجروح أصيب بها في معارك جنوب لبنان

مقتل ضابط إسرائيلي متأثراً بجروح أصيب بها في معارك جنوب لبنان
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابطا متأثرًا بجروح أصيب بها في معارك جنوب لبنان التي تشهد عمليات صد من قبل حزب الله منذ مطلع الشهر الماضي.

العالم - الاحتلال

وقال جيش الاحتلال في بيان له، اليوم الجمعة، إنّ القتيل هو "رائد احتياط من الكتيبة 8207، لواء ألون (228)، توفي متأثرًا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في معركة بجنوب لبنان".

ووفقًا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فقد ارتفع عدد العسكريين القتلى منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 إلى 781، بينهم 368 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

كما تشير المعطيات إلى إصابة 5 آلاف و292 جنديًا منذ بداية الحرب، بينهم 2404 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشمل البيانات الجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان والاراضي المحتلة.

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