شاهد.. الاحتلال يعترف بفشل منظوماته الدفاعية في التصدي لصواريخ ومسيرات المقاومة

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ضربات موجعة مكثفة ومتتالية وواسعة النطاق ألحقتها المقاومة الإسلامية في لبنان بكيان الاحتلال الاسرائيلي بدءا من الجليل الغربي والأعلى ووسط الجليل المحتل مرورا بنهاريا وعكا وحيفا وصولا الى تل أبيب ووسط الأراضي الفلسطينية المحتلة..

وفيما أطلق الاحتلال إنذاراته بشكل متكرر ولأكثر من ساعة في أكثر من خمسين مدينة ومستوطنة وموقعا من شمال فلسطين المحتلة حتى وسطها أعلنت المقاومة استهداف قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية واستهداف ‏قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل بصليةٍ صاروخية كبيرة واستهداف قاعدة 'ستيلا ماريس' البحريّة شمال غرب ‏حيفا وقاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة ‏حيفا بصليات صاروخيّة نوعية. ‏كما استهدفت المقاومة بصليات صاروخية مستوطنة كريات شمونة وتجمعات لقوات ‌‏الاحتلال في مستوطنات دوفيف والمنارة ومرغليوت ومسكاف عام.‏

انفجارت ضخمة تجاوزت الثلاثين انفجارا اعترف بها كيان الاحتلال مقرا رغم تكتمه الإعلامي وقوع إصابات وتدمير مبان والأهم اعترافه بنجاح صواريخ ومسيرات حزب الله في اختراق أجواء فلسطين المحتلة ووصولها لأهدافها وبالتالي فشل منظوماته الدفاعية في التصدي لها. أما الأكثر إيلاما للاحتلال فهو متابعة مستوطنيه توثيق فشل مروحياته التي تنطلق في رحلات بحث طويلة في تعقب أو استهداف المسيرات التي تطلق من لبنان.

وفيما دب الرعب والهلع في صفوف المستوطنين أينما كانوا هارعين للملاجىء سجلت كاميرات الاحتلال هروب لاعبي كرة قدم من مباراتهم في مستوطنة 'كفار سابا' اثر انطلاق صافرات الإنذار.كما حطت طائرة تحمل لاعبين مكابي تل أبيب في مطار الأردن اثر إيقاف مطار بن غوريون عن العمل.

والى الحدود مع لبنان حيث واصلت المقاومة تصديها لقوات الاحتلال منفذة هجومًا جوّيًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ للقوات شرق بلدة مارون الراس وأصابت أهدافها بدقّة وسبقت ذلك باستهداف تجمعًا في جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية وجرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة حاولت التقدم باتجاه مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف القوة المرافقة.

وفيما اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي إسرائيلي متأثراً بجراحه التي أُصيب بها بمعركة جنوب لبنان كشفت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل المعركة التي جرت في بلدة عيترون عند الحدود مع فلسطين المحتلة والتي قُتل فيها ستة جنود إسرائيليين وأصيب نحو أربعة عشر .