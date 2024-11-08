الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فون دير لاين: يجب استبدال الغاز الروسي بالغاز الأمريكي

فون دير لاين: يجب استبدال الغاز الروسي بالغاز الأمريكي
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها ستناقش مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة مشتريات الغاز الأمريكي المسال لتقليل الاعتماد على الواردات الروسية.

العالم - اوروبا

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقب قمة المجموعة السياسية الأوروبية في بودابست: "أحد المواضيع التي تم التطرق إليها بالأمس، ولكن لم تتم مناقشته بالتفصيل بعد، هو مسألة كيفية إقامة تعاون تجاري بين الاتحاد الأوروبي ودونالد ترامب".

وأضافت: "على سبيل المثال موضوع الغاز الطبيعي المسال، ما زلنا نتلقى الكثير منه عبر روسيا.. لماذا لا نستبدله بالغاز الأمريكي، وهو أرخص بالنسبة لنا ويسهم في خفض أسعار الغاز لدينا؟".

يذكر أن شركة "غازبروم" زودت أوروبا بحوالي 15 مليار متر مكعب عبرها العام الماضي، وهو ما يعادل 4.5% من إجمالي الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي.

روابط ذات صلة

مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن مسؤول تخريب خطي أنابيب نورد ستريم