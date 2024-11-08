فون دير لاين: يجب استبدال الغاز الروسي بالغاز الأمريكي

العالم - اوروبا

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقب قمة المجموعة السياسية الأوروبية في بودابست: "أحد المواضيع التي تم التطرق إليها بالأمس، ولكن لم تتم مناقشته بالتفصيل بعد، هو مسألة كيفية إقامة تعاون تجاري بين الاتحاد الأوروبي ودونالد ترامب".

وأضافت: "على سبيل المثال موضوع الغاز الطبيعي المسال، ما زلنا نتلقى الكثير منه عبر روسيا.. لماذا لا نستبدله بالغاز الأمريكي، وهو أرخص بالنسبة لنا ويسهم في خفض أسعار الغاز لدينا؟".

يذكر أن شركة "غازبروم" زودت أوروبا بحوالي 15 مليار متر مكعب عبرها العام الماضي، وهو ما يعادل 4.5% من إجمالي الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي.