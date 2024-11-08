الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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مصادر اعلامية: سماع دوي انفجارات في مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

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