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الصحة اللبنانية: 3 شهداء واكثر من 30 مصابا بحصيلة غير نهائية لضحايا غارات الاحتلال على صور جنوبي البلاد

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

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