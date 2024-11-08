الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المدفعية إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة برج الملوك في جنوب لبنان

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :