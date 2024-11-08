الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف هدف حيوي جنوب فلسطين المحتلة

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :