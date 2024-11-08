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للمرة الخامسة منذ صباح الجمعة تعلن المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة أهداف عسكرية في فلسطين المحتلة عبر الطيران المسير

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

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