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3 شهداء في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في محيط خيام النازحين غربي خانيونس جنوب القطاع

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

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