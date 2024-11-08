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مصادر لبنانية: 13 غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت حتى الآن
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عدوان إسرائيلي يستهدف البحوث العلمية السورية ومعامل الدفاع للجيش العربي السوري بمحيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي
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الإعلام السوري: معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة السفيرة
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وكالة الأنباء السورية: دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف حلب جاري التحقق من طبيعتها
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غارات إسرائيلية متواصلة على عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت
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إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة وبتست بالجليل الغربي
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غارات إسرائيلية متواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت
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غارة إسرائيلية ثامنة على الضاحية الجنوبية لبيروت
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مصادر لبنانية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مدينة صور جنوبي لبنان إلى 6 شهداء و38 جريحا
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3 شهداء في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في محيط خيام النازحين غربي خانيونس جنوب القطاع
وكالة الأنباء السورية: دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف حلب جاري التحقق من طبيعتها
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش
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مصر
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.