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وكالة الأنباء السورية: دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف حلب جاري التحقق من طبيعتها

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

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