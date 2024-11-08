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عدوان إسرائيلي يستهدف البحوث العلمية السورية ومعامل الدفاع للجيش العربي السوري بمحيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

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