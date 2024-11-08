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مصادر لبنانية: 13 غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت حتى الآن

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

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