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مصدر عسكري سوري: إصابة عدد من العسكريين وحدوث أضرار مادية في عدوان إسرائيلي استهدف عددا من المواقع في ريفي حلب وإدلب

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

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