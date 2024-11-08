الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في جنوب الجولان خشية تسلل طائرات مسيرة

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :