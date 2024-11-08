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عدد من الشهداء والجرحى بين النازحين بقصف طيران العدو الإسرائيلي لمدرسة فهد الصباح في حي التفاح شرق مدينة غزة

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

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