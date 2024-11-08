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شهيدان وإصابات بقصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في شارع يافا بمدينة غزة

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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