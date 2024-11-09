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5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف طيران الاحتلال مدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة

الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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