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الخارجية الأمريكية: بلينكن ونظيره البريطاني شددا خلال اتصال بينهما على الدعوات لإنهاء الحرب في غزة وأهمية الحل الدبلوماسي في لبنان

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

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