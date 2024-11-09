السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية العراقية تنفذ هجومين بالمسيرات على هدفين شمالي فلسطين المحتلة

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :