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شهيد وعدد من الاصابات في قصف منزل في منطقة المنشية بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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