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مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تستهدف بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

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