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5 شهداء وعدد من الاصابات في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

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