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مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل الاهالي في تل الزعتر ومخيم جباليا شمال قطاع غزة

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

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