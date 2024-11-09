110 آلاف فلسطيني في غزة تحت الخطر لمنع الاحتلال الرعاية الصحية

العالم- فلسطين

وذكر التقرير أن نحو 60 ألف حامل في قطاع غزة معرضات للخطر، بسبب نقص مواد الرعاية الطبية الخاصة بالنساء الحوامل، كما أن الخطر يتهدد أيضاً 35 ألف مريض مزمن بسبب منع إدخال الأدوية، بالإضافة إلى أن إغلاق المعابر حال دون سفر 12 ألف جريح بحاجة لتلقي العلاج في الخارج، فيما يواجه 12 ألفاً و500 مريض سرطان الموت وبحاجة للعلاج، كما يحتاج 3 آلاف مريض بأمراض مختلفة للعلاج في الخارج.

وتسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة، وتوقف خدمات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

قبل يومين تمكنت منظمة الصحة العالمية من إجلاء أكثر من 100 مريض وجريح فلسطيني من داخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، حتى يتمكنوا من السفر للعلاج في الخارج.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، إن المرضى، بينهم أطفال يعانون من إصابات خطيرة وأمراض مزمنة، سيغادرون في قافلة كبيرة من معبر كرم أبو سالم. وأضاف أنهم سيتوجهون جواً إلى الإمارات من مطار رامون في جنوب فلسطين المحتلة، وأن بعضهم سيتوجه بعد ذلك إلى رومانيا، وذلك بموجب ترتيبات أجرتها المنظمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقه معبري رفح وكرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة منذ بدء عمليته العسكرية في مدينة رفح مطلع مايو/أيار الماضي، وتسبب إغلاق المعابر لليوم 186 على التوالي بشل حركة سفر الأفراد من وإلى قطاع غزة، ووقف الحركة التجارية والمساعدات الواصلة من مصر عبر ممر صلاح الدين، بالإضافة إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الرابط بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وشل الحركة التجارية بداخله.

من جانبه، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معرباً عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة.