معادلة المقاومة باتت المعادلة المتقدمة والمتماثلة مع الاحتلال + فيديو

العالم – لبنان

وفي اتصال مباشر أشار الزميل حسين عزالدين أشار إلى أن ما تسمى بالجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي المحتل باتت تتحدث عن مراحل جديدة ومتطورة تتعامل بها المقاومة الإسلامية مع كل الاعتداءات الصهيونية التي تجري على الحافة اللبنانية، حيث بدأت تتحدث عن عجز واضح حيث تستقي ذلك من خلال ما تبثه بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية من أن الدفاعات الجوية وكأنها باتت عاجزة عن التصدي للمسيرات والصواريخ التي تطلقها المقاومة من جنوب لبنان.

وأكد أن 16 عملية نفذتها المقاومة يوم أمس كان أبرزها في قاعدة تل نوف الجوية الاستراتيجية، حيث عجز الاحتلال عن صد صواريخ ومسيرات المقاومة التي استهدفتها.

وقال مراسلنا: باتت الصورة واضحة بأن معادلة المقاومة هي معادلة متقدمة ومتماثلة -إذا صح التعبير- مع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من خلال عدوانه على لبنان، وهذا أيضا ينسحب على باقي العمليات التي شنتها المقاومة بالأمس وليل امس على كريات شمونا و كرمائيل والكريوت والعديد من المواقع والثكنات العسكرية الإسرائيلية.

وأكد أن هذا يأتي بالإضافة إلى تعقب التموضوعات الإسرائيلية والتحشدات على طول الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة وملاحقتها بالصليات الصاروخية أو بالكمائن المتقدمة، ما يزيد من حجم الإصابات الإسرائيلية التي تقع يوميا في صفوف جنوده وضباطه وأيضا دباباته وعتاده العسكري.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي أيضا بات يكشف عن بعض ما كان يعتم عليه وبدأ يتحدث عن عدد كبير من القتلى والجرحى والدبابات والجرافات المحترقة والمدمرة.

وعلى صعيد متصل أكد مراسلنا أن المقاومة الإسلامية أيضا قد سددت العديد من الصليات الصاروخية ليلا، وخاصة الصليات النوعية من خلال الصواريخ البالستية المتطورة، بالإضافة إلى صدها لعدد من محاولات التسلل في القطاع الغربي، وتحديدا عندما حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا التسلل من بعض المناطق ومنها طيرحرفا واللبونة والناقورة وعيتا الشعب، إلى جانب فشله من تسجيل أي تقدم بارز في محور مارون الراس بنت جبيل.

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