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صحيفة معاريف: الجيش الاسرائيلي خسر نحو فرقتين خلال الحرب ويفتقر الى آلاف الجنود

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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