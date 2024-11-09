السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة مساعد الرئيس الايراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :