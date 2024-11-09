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عراقجي: السيد الشهيد نصر الله كان يقول ان الانتصار بلبنان وفلسطيني يحتاج الى المقاومة والدبلوماسية الفاعلة

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

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