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عراقجي: ليعلم العالم بان الحرب اذا ما توسعت ستترك اثارها على باقي نقاط العالم

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

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