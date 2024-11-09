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حماس تنفي مزاعم الاحتلال بان القطريين نقلوا رسالة الى قياداتها المقيمين لديها بانهم غير مرحب بهم وتعتبر هذه الاخبار تهدف للتشويش

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

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