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مصادر لبنانية:اطلقت 3 صليات صاروخية صوب المنارة وكريات شمونة وصفد

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

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