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16 شهيدا في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

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