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الدفاع المدني بغزة: العدو الاسرائيلي هاجم طواقم الدفاع المدني في شمال القطاع وشرد عناصره واختطف 9 منهم

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

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