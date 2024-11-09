فتح أبواب بعض المدارس في لبنان أمام الطلبة

العالم - مراسلون

بعد تأجيل استمر لعدة أسابيع نتيجة للإعتداءات الاسرائيلية علی لبنان والتهجير القسري وبقرار من وزير التربية اللبناني، عاد قسم من الطلاب الی المدارس التي تعتبر أمنة نسبياً، رغم حدوث العديد من الغارات المعادية علی القری المحاذية لها.

وقال مدير مدرسة سعد نايل الثانوية شادي شحيمي، لقناة العالم:"فتحنا المدرسة بقرار من وزير التربية، والطلاب كلهم استجابوا لذلك. نحن في منطقة محايدة والاعتداءات الاسرائيلية تكون علی مناطق مجاورة شبه آمنة. العدو الاسرائيلي يمكن ان يفكر ان يتفوق علينا تقنياً، لكننا نقاومه".

نساء واطفال ومسنون افترشوا المدارس في قری بحمدون وجميعهم اجبروا علی ترك قراهم ومنازلهم نتيجة للإستهدافات الاسرائيلية المعادية.

وأكد نازحون لبنانيون ان قرار فتح الدراسة علی الانترنيت، لايناسبهم بسبب عدم وجود مقومات التدريس اونلاين. ورأی آخرون ان كسر جدار الصوت والقصف المتواصل يشكل مانعاً امام استمرار التدريس.

ظروف صعب لايبدو معها العام الدراسي سهلاً وعودة العائلات النازحين الی حياتهم الطبيعية مرهونة بأمد الحرب وتداعياتها.