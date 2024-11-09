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المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تصادق على التحقيق مع نتنياهو في قضية الوثائق السرية المسربة

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

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