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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة سلواد شرق رام الله

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

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