عراقجي يحذر من توسع الحرب وأثارها علی العالم

العالم - ايران

حذر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي من توسع الحرب في المنطقة وآثارها على العالم.

وفي كلمة له في ملتقى مدرسة نصر الله الدولي بمناسبة أربعينية استشهاد الأمين العام السابق لحزب الله، اكد عراقجي أنّ المقاومة هي الطريق الوحيد للوصول الى العدالة، وجدد التأكيد على أنّ ايران ستكون دائماً الى جانب لبنان وغزة والشعوب المظلومة في المنطقة وتدعم حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان.

وأضاف عراقجي أن النظام الصهيوني يهدد أمن العالم كله وليس المنطقة فقط ويرتكب جرائم حرب، مشددا علی أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات كبيرة لضمان السلم في المنطقة.

وحذر وزير الخارجية الإيراني من آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي قائلا إنه إذا توسعت الحرب فإن آثارها لن تقتصر على المنطقة وحدها.

وتابع أن وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات إلى لبنان يجب أن يكونا أولوية للمجتمع الدولي.