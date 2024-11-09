تنسيق أميركي مع المجموعات المسلحة لشن الاحتلال عدوانه على حلب + فيديو

العالم - سوريا

وفي اتصال مباشر قال الزميل حسام زيدان: قد عاد الوضع الطبيعي إلى حلب، ومنذ الصباح يسود الهدوء جميع أحياء ومناطق حلب وخاصة المناطق الشرقية التي تعرضت لاستهداف كيان الاحتلال.. حيث أكد مصدر عسكري سوري أن 45 دقيقة بعد منتصف الليل قام كيان الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات جوية باتجاه مناطق ريف حلب الشرقي وريف إدلب الشرقي، أدت إلى بعض الجرحى في جنود الجيش السوري بالإضافة إلى أضرار مادية بالمكان

وأوضح أن كيان الاحتلال الإسرائيلي قام بهجمة جوية عن طريق استهداف منطقة السفيرة في ريف حلب الشرقي حيث تسللت طائرات كيان الاحتلال عبر الحدود الأردنية باتجاه منطقة التنف التي تقع فيها القاعدة الأميركية والتي أمنت لها غطاء استخباراتيا وتكنولوجيا وإلكترونيا.

وبین أن طائرات الاحتلال انطلقت بعد ذلك باتجاة البادية السورية واستهدفت ريف حلب في منطقة السفيرة ومعمل الدفاع، ما أدى إلى حصول خسائر مادية، وأكملت عدوانهاباتجاه ريف إدلب وبالتحديد محيط مدينة سراقب الاستراتيجية.

ولفت مراسلنا إلى أن: هذا العدوان ليس الأول الذي يشن بهذه الطريقة، حيث تسهل قاعدة التنف الأميركية المرور الآمن عبر التشويش على وحدات الرادار والإنذار المبكر للجيش السوري في المناطق الواقعة بالقرب من الحدود الأردنية حتى الحدود العراقية.

واضاف أن: الملاحظ في هذا العدوان أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يستهدف للمرة الأولى مناطق على الجبهة الشرقية لإدلب، أي كان هناك تنسيق واسع مع المجموعات المسلحة التي شنت في نفس الوقت وبالتزامن مع هذا العدوان على ريف سراقب ومحيطها هجمات استهدفت نقاط الجيش السوري في تلك المنطقة براجمات الصواريخ.

وأكد أن هذا التنسيق العالي قد رصدته طائرات الاستطلاع التابعة للجيش السوري، حيث رصدت تحركات للمجموعات المسلحة ترافق مع قصف الجبهة الممتدة من سراقب حتى سرمين وحتى منطقة الأتارب في ريف حلب الغربي، إذ تعاملت معها وسائط النار في الجيش السوري عبر استهدافات مركزة من المدفعية وراجمات الصواريخ.

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