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مصادر فلسطينية : 21 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

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