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وكالة الانباء اللبنانية: الطيران الحربي الاسرائيلي يدمر مبنيين تراثيين في النبطية جنوبي البلاد

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

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