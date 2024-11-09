حزب الله يستهدف مستوطنة كريات شمونة بصواريخ

العالم- لبنان

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من صباح اليوم السبت 09-11-2024، مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.

وعند الساعة 09:00 من صباح يوم السبت 09-11-2024، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصليةٍ صاروخية.

ودعماً لشعب الفلسطيني ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ليل الجمعة - السبت 09-11-2024، مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية.

وكانت المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الجمعة 08-11-2024، 16 بيانات عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات الاحتلال الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 00:10 استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية، وتحقيق إصابات مؤكدة.

2- الساعة 01:20 استهداف جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة حاولت التقدم باتجاه مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا، بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف القوة المرافقة.

3- الساعة 08:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة “ستيلا ماريس” البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية.

4- الساعة 08:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية.

5- الساعة 09:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.

6- الساعة 12:50 استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام بصليةٍ صاروخية.‏

7- الساعة 13:25 استهداف تجمع لقوات ‌‏جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت بصليةٍ صاروخية.‏

8- الساعة 15:10 شن هجوم جوّي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوّات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس، أصابت أهدافها بدقّة.‏

9- الساعة 14:55 استهداف تجمع لقوات ‌‏جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخية.‏

10- الساعة 14:55 استهداف تجمع لقوات ‌‏جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بصليةٍ صاروخية.‏

11- في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة تل نوف الجوية (تضم أسراب من طائرات F-15، وطائرات بدون طيار هيرون-TP، وتضم وحدات خاصة بالحرب الالكترونية) جنوب تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

12- الساعة 15:55 استهداف قاعدة تدريب للواء المظليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كرمئيل، بصليةٍ صاروخية.

13- الساعة 17:00 استهداف ناقلة جند عند مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا بصاروخ موجّه، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح من بداخلها.

14- الساعة 17:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية.‏

15- الساعة 17:00 استهداف مستوطنة يرؤون بصليةٍ صاروخية.

16- الساعة 17:00 استهداف مستوطنة مرغليوت بصليةٍ صاروخية.