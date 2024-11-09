بالفيديو..رونالدو يفاجئ الجميع بتصرف غريب عقب الانتصار على الرياض

العالم-رياضة

وعقب المباراة توجه لاعبو النصر برفقة مدربهم بيولي إلى الجماهير في ملعب "الملز" حيث احتفل الجميع بالفوز كالعادة ولكن رونالدو لم يذهب وقاطع احتفالات زملائه مع جماهير "العالمي".

وخرج رونالدو من الملعب وحيدا ما أثار الكثير من التكهنات حول تصرف النجم البرتغالي.

KM

واعتاد نجوم "العالمي" على الاحتفال مع الجماهير بعد كل انتصار عن طريق التصفيق المستمر مع الهتافات المتبادلة ولكن "الدون" قرر عدم المشاركة في هذه الاحتفالية وظهر وعلامات الحزن تبدو عليه أثناء خروجه، حيث تعد هذه هي المباراة الثالثة تواليا التي يفشل خلالها في التسجيل على مستوى دوري روشن بالموسم الحالي.

وكان ساديو ماني قد سجل هدف مباراة النصر ضد الرياض الوحيد في الدقيقة 41.

جدير بالذكر أن رونالدو سجل 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 15 مباراة خاضها مع النصر خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات

وعاد النصر لتحقيق الفوز بعدما اكتفى بالتعادل في آخر جولتين ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر.