عراقجي يبحث مع وزير المالية السوداني قضايا ثنائية واقتصادية

العالم - إيران

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ظهر اليوم السبت، مع جبريل إبراهيم محمد فضيل، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان، الذي زار طهران للتشاور مع المسؤولين الإيرانيين حول القضايا الثنائية والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

والتقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الذي زار طهران على رأس وفد اقتصادي، التقى نظيره الإيراني مساء الأربعاء الماضي.

وأعرب الجانبان، في هذا اللقاء، عن ارتياحهما لعودة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما أكد الطرفان في هذا الاجتماع على استعداد طهران والخرطوم لتوسيع العلاقات الثنائية.