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حزب الله يعلن اسقاط مسيرة اسرائيلية من نوع ( هرمز 450) بصاروخ ارض - جو في بلدة دير سريان

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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