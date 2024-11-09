السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤
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شهيد وجرحى بينهم حالات خطرة باستهداف الاحتلال خيمة للنازحين في مستشفى شهداء الاقصى

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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