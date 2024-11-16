عجز إسرائيلي في القضاء على المقاومة في غزة

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أكثر من 13 شهرا ونصف الشهر من العدوان المتواصل على غزة والعدو الإسرائيلي لم يحقق أيّا من الأهداف المعلنة، سوى أنه قام بالتدمير والإبادة الجماعية وارتكاب المجازر، وكل الشعارات التي رفعها جيش الإحتلال الإسرائيلي والقادة السياسيين أنهم قضوا على المقاومة في غزة لم تكن إلا تضليل، كما كان يفعل غالانت وفعل هاليفي وغيره من قيادات جيش الإحتلال الصهيوني وها هو "كاتس" وزير الحرب الصهيوني الجديد يعيد نفس اللازمة، نحن قضينا على حماس وسننقل أبناء غزة إلى جزيرة صناعية.

هزمنا حماس، قالها"يسرائيل كاتس"وزير الحرب الصهيوني الجديد، لكن هذا الأمر لم يكن سوى شعار كالشعارات التي كان يرفعها جيش الإحتلال، منذ أن بدأ هذا العدوان ونفس الشعارات"قضينا على المقاومة، قضينا على حماس، لكن الواقع أن المقاومة في جباليا ردّت على كاتس ردا صاعقا على مستوى الميدان، 10 عمليات في يوم واحد، كبّدت العدو الإسرائيلي الكثير خسائر وباعتراف الصهاينة خمسة من الجنود قتلى في جباليا والعدد أكبر بكثير فضلا عن الجرحى وهذا هو رد المقاومة على تصريح كاتس.

جباليا في شمال غزة، جباليا منطقة صغيرة والمخيم، أكثر من شهر ونصف من العدوان المتواصل من جيش الإحتلال الاسرائيلي على جباليا، أي وجود الجيش بقواته والمشاة والمدرعات والطائرات، ولم يستطيعوا حتى الان أن يفعلوا أي شيء في مواجهة المقاومة المحاصرة، رغم حرب الإبادة ورغم القتل وارتكاب المجازر والتدمير والقصف بالطائرات والدبابات لم يستطيعوا ان يفعلوا شيء في جباليا، وهذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها جباليا لمثل هذا العدوان المتواصل، ولم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا.

رغم كل إدعاءات جيش الإحتلال من أنه قضى على كتائب المقاومة في جباليا، ثلاث مرات على التوالي، إلا أن أعداد القتلى الصهاينة باعترافهم، إعداد يعتد بها فضلا عن الجرحى وطبعا هذا الأمر يرافقه تكتم إعلامي واضح من الكيان الاسرائيلي، كلام كاتس الذي قال أنه انتصر على حماس وقضى عليها ذكّرنا وذكّر الجميع بما كان يقوله وزير الحرب السابق يوآف غالانت الذي قال "محونا حماس من غزة ومن جباليا".

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