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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في كفر زيتيم شمال فلسطين المحتلة

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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